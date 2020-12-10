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Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da uyardığı ili HES uygulamasında resmen kıpkırmızı oldu. Peki bu ilimizde neden vakalar arttı? Bakan Koca'nın da uyardığı Samsun'da İl Sağlık Müdürü artışın sebebini açıkladı. Servis doluluk oranında ilk sırada, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranında Türkiye'de ikinci sırada olan Samsun korkutmaya devam ediyor. İşte İl Sağlık Müdürü'nün o açıklamaları...

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:08 Son Güncelleme: 10.12.2020 15:16 ABONE OL
Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Türkiye'de genel olarak servis doluluk oranında ilk sırada, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranında ikinci sırada olan 'da 'akraba ziyaretleri' vaka sayılarının artmasında en önemli etken olarak gösteriliyor.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 'da yüksek risk devam ediyor.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Türkiye'de en fazla servis, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk yüzdelerinin bulunduğu şehirlerin tablosunu paylaşmıştı.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Tabloya göre 'da servis doluluk oranı yüzde 64.9, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80.8, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 60.7 olarak açıklandı. Bu rakamlarla Samsun Türkiye'de ilk 2'de yer aldı.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise Samsun'da bulaş oranının en fazla akraba ziyaretlerinden kaynaklandığını belirterek uyarılarda bulundu.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Müdür Oruç, "Geldiğimiz noktada mevsimsel etkiler, havaların soğuması, vatandaşlarımızın daha çok kapalı mekanlarda olması nedeniyle son 15 gündür 'da vaka grafiği arttı.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Bu artışın önüne geçmek için önlemler aldık. Tabii, vatandaşların kurallara uyması gerekiyor. Bu kurallara uyulursa önünüzdeki günlerde vaka sayılarını azalmış olarak göreceğiz.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Ev ziyaretlerinin fazla olması, akraba ziyaretlerini fazla olması, hareketliliğin fazla olması salgını daha fazla yaymaktadır.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

Vatandaşlar tereddüt etmeyerek ilaçları tam olarak kullandığı zaman ve bizim açıkladığımız karantina kurallarına uydukları zaman önümüzdeki günlerde vaka sayıları daha da azalacaktır" dedi.

Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

'da vaka sayılarında artış yaşanırken yoğun bakımlarda sağlıkçıların fedakârca mücadelesi ise devam ediyor.

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Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı
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