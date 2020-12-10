SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıkladı! 10 Aralık koronavirüs tablosu ve toplam vaka sayısı...

Son dakika haberi: Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 10 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Koronavirüs tablosunda SON DAKİKA - Can kaybı sayısında artışı devam ediyor! İşte 10 Aralık koronavirüs tablosu!

10 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 206.202

VAKA SAYISI: 30.424

HASTA SAYISI: 5.918

VEFAT SAYISI: 220

İYİLEŞEN SAYISI: 5.232

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.748.657

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:204.411

VAKA SAYISI: 31.712

HASTA SAYISI: 6.213

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 5.846