Sürücü takla atan çekiciden yara almadan kurtuldu

Mardin Kızıltepe ilçesinde Mardin karayolunda meydana gelen ve kamyon ile çekicinin karıştığı trafik kazasında çekici aracı takla attı. Takla atan ve hurda haline gelen çekicinin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana gelen trafik kazasında Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PL 186 plakalı kamyon, kavşaktan dönen 47 PC 489 plakalı kurtarıcı çekici çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda çarpmanın etkisiyle çekici takla atarken araç içinde sıkışan çekici sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri tarafından yara almadan araçtan çıkarıldı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.