Türkiye-Azerbaycan arasında medya işbirliği! Ortak platform kuruluyo

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'ın işgal altında bulunan topraklarını kurtardığı askeri harekât süresince Azerbaycan makamlarına uluslararası basın ve sosyal medya alanlarında destek verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, kalabalık bir heyetle birlikte Eylül ayında ülkemizi ziyaret ederek İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile temaslarda bulunmuştu.

Temelleri bu ziyaret sırasında atılan Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'na resmiyet kazandıran imzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında atıldı.

Ancak iki ülkenin iletişim ve medya alanındaki işbirliği, Karabağ savaşı sırasında başlamıştı. İlk günden itibaren Azerbaycan makamlarına destek olan İletişim Başkanlığı, savaşın dördüncü gününde uluslararası basın ve sosyal medya konusunda uzman personelini bölgeye gönderdi.

Hem merkezde hem de cephe hattında çalışmalarda bulunan personel, Azerbaycan'ın haklı tezlerinin uluslararası kamuoyuna anlatılması, Ermeni dezenformasyonuyla mücadele ve Ermenistan'ın savaş suçlarının belgelenmesi noktasında Azerbaycan makamlarına danışmanlık verdi.

İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen faaliyetler neticesinde Azerbaycan'ın tezleri hedef kitleye ulaştırılırken; Ermeni lobisi, güçlü olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkelerde bu girişimlerle medyada yer alan objektif haberlere yönelik protestolar düzenledi. Ermeniler, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times'ın ofislerinin bulunduğu binanın önünde gösteri düzenleyerek Azerbaycan'dan haber yapan muhabiri tehdit etti. Ermeni saldırılarına hedef olan sivil binaların enkazından canlı yayın yapan gazeteciler sosyal medyada linç edildi. Bir muhabirini cephe hattına gönderen Fransız TF1 kanalı ise, Ermeni lobisinin tepkileri nedeniyle haberi sansürlemek durumunda kaldı.

Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun resmen hayata geçmesiyle birlikte iki ülke arasındaki işbirliği ve eşgüdüm daha üst seviyelere taşınacak...