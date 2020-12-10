Terör saldırısında şehit düzenler için 4. Yılında anma düzenlenip mevlit okutuldu

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park yakınlarında 45 saniye arayla iki terör saldırısı meydana gelmişti. Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından 45 saniye arayla gerçekleşen iki terör saldırısında 39'u emniyet mensubu 8'i sivil vatandaş olmak üzere 46 kişi şehit olmuştu. Dördüncü yılında şehitler için önce Edirnekapı Şehitliğinde tören düzenlendi. Edirnekapıdaki törenin ardından patlamanın meydana geldiği noktada da bir anma töreni daha düzenlendi.

Törene İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehitlerin yakınları ve emniyet birimleri katıldı. Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti verildi ve dua okundu. Son olarak törene katılanlar, Dolmabahçe Şehitler Anıtı'na gelerek hep birlikte karanfil bırakmasıyla tören tamamlanmış oldu. Daha sonra protokol ve beraberindekiler Dolmabahçe Camii'nde mevlid programı düzenlendi.Şehitler için Kuran-ı Kerim ve dua okundu.

"KİMSE BU ÜLKEYİ BÖLEMEYECEK"

Şehitlerin ailelerine sabır dileyen Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi," Ülkemizin terörle boğuştuğu yıllar, halen devam etse bile azaldığını görüyoruz. Buradan devletimize, hükümetimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ancak bir ülkenin birlik ve dirliğini bozmak için anarşi yaratanlara en iyi cevabı vermeye devam eden bir ülkeyiz. Maalesef ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerin verdiği bu kötü savaş hepimiz için ülke birliği adına çok önem ifade etmektedir. Özellikle 39 şehidimizin olduğu, 2016 senesinde yaşanmış kötü olaydan hepimizin ders çıkartması, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önem ifade ettiğini görmesi açısından, bu anlamların çok önemi olduğunu söylemek istiyorum. Burada benim görev yaptığım sürelerde komiserimiz vardı Karakurdu. Şu anda Karadeniz Ereğli'de mezarında rahat uyusun. Mekanı cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum, birlik ve beraberlikle yolumuza devam. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacak, şehitlerimizin ailelerine de buradan sabır diliyorum." şeklinde konuştu.