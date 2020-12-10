Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığından "para trafiği" itirafı

A.G, şunları kaydetti:

"Servet isimli bir şahısla Telegram üzerinden görüştürüldüğümde temiz bir hat ve telefon alıp yanına gitmemi söyledi. Kardeşimin nişanlısının üzerine bir GSM hattı alıp irtibata geçtiğimde 'Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kur, İpsala'ya gelince irtibat kur benimle.' dedi. Teyzemin oğlu T.A. beni İstanbul'a kayınpederimin evine götürdü. Orada kayınbiraderimin kimliğini alarak İpsala'ya yola çıktık. Keşan'a geldiğimizde polis uygulamasına takıldık, kimliğini aldığım B.Ö. olmadığım anlaşılınca yakalandım."

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2012-2016 yıllarında örgüt adına "himmet, kurban, bağış" adı altında Bursa'da toplanan paraların aktarıldığı A.G'nin yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığını belirlemişti. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve örgüt içinde mali konularda sözde üst düzey görevlerde bulunduğu iddia edilen A.G, 14 Ekim 2020'de ortaklaşa düzenlenen operasyonla Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanmış, hakimlikçe tutuklanmıştı.