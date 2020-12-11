Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

56 saat sürecek başladı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışı düşürmek amacıyla hafta sonu uygulanan akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 21:47 Son Güncelleme: 11.12.2020 21:53 ABONE OL
56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yaşanan artışı durdurmak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek.

Kısıtlama öncesinde Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde önlem aldı.

İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu zirveye çıktı!

Zabıta ekipleri, caddeyi kısıtlama öncesinde boşaltırken caddenin girişinde kontrol noktası kuruldu. Cadde ve meydan drone yardımıyla da havadan sık sık kontrol edildi.

56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki sürücü ve vatandaşların belgelerini kontrol ederken kısıtlamadan muaf olmayanlara kısıtlama ihlali yapmaktan ceza kesti.

ARKADAŞINA GÖNDER
56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA