AK Parti Milletvekili Öznur Çalık: “CHP taciz iddialarıyla ilgili kafasını kuma gömmüş vaziyette”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'deki taciz iddialarına ilişkin konuştu ve "Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyor, CHP ve HDP gibi 'dut yemiş bülbül'e dönmüyoruz. Kafamızı kuma gömmüyoruz" dedi.

Çalık; Türkiye'de yapılan iyileştirmeler sonucunda kamuda engelli istihdamının 2002'ye kıyasla yaklaşık 10 kat artarak 57 bin kişiye yükseldiğini söyledi.





Öznur Çalık, TBMM Genel Kurulu'nda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 2002'den itibaren farklı kanunlar çerçevesinde sunulan sağlık hizmetlerinin, sosyal güvenlik reformuyla tek çatı altında birleştirildiğini anımsatarak, tüm vatandaşların 2012'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı altına alınarak büyük kolaylık sağlandığını ifade etti.

Çalık, sosyal harcamaların bütçenin önemli bir kalemini oluşturduğuna dikkati çekerek, "2002'de 1,6 milyar lira sosyal harcama yapılmışken, bu yıl 81,2 milyar liraya çıkardık. 2002'de bütçenin sadece yüzde 1,3'ü sosyal harcamalar iken, 2021 bütçemizde bu oran yüzde 6.0 ve Sosyal Koruma harcaması 2002'de 35 milyar lira iken, geçtiğimiz yıl 542 milyar lira olarak gerçekleşti" diye konuştu.





"CHP TACİZ İDDİALARIYLA İLGİLİ KAFASINI KUMA GÖMMÜŞ VAZİYETTE"

Öznur Çalık, CHP'deki taciz iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Kadınların işgücüne katılımını, istihdamını, temsilini, sağlığa erişimini ve okullaşma oranlarını rekor seviyelere yükselttik. Anne bebek ölümlerini en düşük seviyelere indirdik. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyor, CHP ve HDP gibi 'dut yemiş bülbül'e dönmüyoruz. Kafamızı kuma gömmüyoruz."

"535 BİN ENGELLİYE EVDE BAKIM YARDIMI YAPIYORUZ"

Öznur Çalık, Türkiye genelinde evde bakım hizmeti ödemelerinden 535 bin engelli vatandaşın faydalandığını ve aylık bin 544 lira ödendiğini söyledi.

Çalık, engelliler için bakım hizmetlerinden sağlığa, eğitimden erişebilirlik ve istihdama uzanan çok sayıda politika ve projeyi hayata geçirdiklerini, bu çerçevede engellilerin çalışan ve üreten bireyler olmaları için istihdam olanaklarını önemli ölçüde arttırdığını söyledi.

"ENGELLİ MEMUR SAYISI 57 BİN KİŞİYE ULAŞTI"

Çalık, kamuda istihdam edilen engelli memur sayısında yaklaşık 10 kat artış yaşandığını ve bu kapsamda 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli memur çalışırken, bu sayının bugün itibarıyla 57 bin kişiye ulaştığını söyledi. Çalık, konuşmasında Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarınında 41 milyar lirayı aştığını sözlerine ekledi.