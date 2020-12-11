Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor. Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 467'inci gününde bir aile daha evladına kavuşma umuduyla oturma eylemine katıldı. Kocaeli'den gelen anne Zinnet Cengiz, 5 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinde ablasının düğününe giden Tuncer'in 18 yaşında iken HDP'liler tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten anne Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu. Anne Zinnet Cengiz, "Çocuğumu istiyorum. Bu salgına rağmen evladım için geldim. Oğlum için sonuna kadar eylemi sürdürmeye kararlıyım. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz" dedi. Annesiyle birlikte eyleme katılan Adem Cengiz ise, ağabeyini HDP'den istediklerini belirterek, "Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Ağabeyimi buradan almadan annemle ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

20 ANNE EVLADINA KAVUŞTU

Annelerin eylemi sayesinde bugüne kadar, Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melik Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan, Şahize Altınkaynak, Naime Dalmış, Sait Açar, Cemal Ertaş, Sever Fidan, Gülşen Çetin, Meryem Akkuş, Perihan Kaya, Safiye Coşkun ve Keziban Yalçın olmak üzere 20 aile evladına kavuştu.