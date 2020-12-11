Bağcılar Belediyesi “Sıfır Atık Belgesi” aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde örnek belediyecilik sergileyen Bağcılar Belediyesi, övgüye değer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla belediye binasına yerleştirilen sıfır atık kumbaralarıyla ilgili uygulama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başarılı bulundu.



ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR



Bunun sonucunda Bağcılar Belediyesi, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı. Takdir gören bu kumbaralar sayesinde atıklar, cam, kağıt, organik, metal ve plastik gibi ayrıştırılarak hem çevre kirliğinin önüne geçiliyor hem de geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.



Temiz, çevreci ve yaşanılabilir şehir olma yönünde emin adımlarla yürüdüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kurumumuzdaki çöp kovalarını kaldırarak bunların yerine geri dönüşüm kutularını koyduk. İsrafı önlemek ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Sıfır Atık Belgesi'nin 7 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunuyor.