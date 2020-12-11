Bakan Koca'dan İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler

Bakan Koca sosyal medya züerinden yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.

İstanbul, İzmir Ve Kocaeli'de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da %67, İzmir'de %78, Kocaeli ve Ankara'da %72.

"HEPİMİZ SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE OLALIM"

Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.