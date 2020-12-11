Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler

Bakan Koca'dan İstanbul, ve için kritik veriler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medyadan son dakika açıklamaları! Bakan Koca, İstanbul, , , 'deki vaka sayıları ve yatak doluluk oranlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Koca İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 00:23 Son Güncelleme: 12.12.2020 00:34 ABONE OL
Bakan Koca'dan İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler

Bakan Koca sosyal medya züerinden yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.

İstanbul, İzmir Ve Kocaeli'de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da %67, İzmir'de %78, Kocaeli ve Ankara'da %72.

"HEPİMİZ SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE OLALIM"

Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 11 Aralık koronavirüs tablosu ve toplam vaka sayısı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA