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Gümrük kaçağı telefonlar kargoda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 10 telefon kargo firmasında yakalanarak el konuldu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:52 Son Güncelleme: 11.12.2020 17:53 ABONE OL
Gümrük kaçağı telefonlar kargoda yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bazı şahısların, gümrük kaçağı olarak yurda soktukları cep telefonlarını, kargo yolu ile alarak piyasaya süreceklerine dair bilgilere ulaşıldı.

Yapılan takip sonucu kargo firmasına gidilerek yapılan gönderi kontrolünde, bir koli içerisinden piyasa değeri 40 bin lira olan 10 gümrük kaçağı cep telefonu ile bu telefonlara ait şarj cihazları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.B, F.D ve S.E. isimli 3 kişi gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

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Gümrük kaçağı telefonlar kargoda yakalandı
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