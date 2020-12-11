Haydar Aliyev vefatının 17. Yılında İstanbul’da anıldı

Azerbaycan'ın Büyük Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 17. yılında, Sarıyer'de düzenlenen törenle anıldı.



Azerbaycan'ın ulusal lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, vefatının 17. yılında Kireçburnu'nda adının verildiği parkta anıldı. Anma törenine;, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç başkan yardımcıları, konsolosluk personelleri, Azeri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen anmada parkta bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev heykellerine karanfil bırakıldı. Törene katılan öğrenciler ise Azerice şiirler okudu.



MİLLİ LİDERİMİZ



Törende konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu, Narmina Mustafayeva Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafere değinerek, "Milli liderimiz Haydar Aliyev'i anmak için buradayız. Azerbaycan'da yaşadığımız zafer Haydar Aliyev'in siyasetinin bir parçasıdır. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalci kuvvetlerini galip etmesine tanık olduk" diye konuştu.





GÖNÜL BAĞIMIZ VAR



Sarıyer Belediye Başkan Şükrü Genç ise, "Bugün çok anlamlı bir gün. Bu parkta iki önemli değerimiz var; biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk diğeri de Haydar Aliyev. Bizim Azerbaycan ile gönül birlikteliğimiz var ve her zaman var olacak. Kardeş ülkemizle bu gönül birlikteliğimizi sürdürmek için Sarıyer'in hatta İstanbul'un en önemli caddelerinden birinin adını Azerbaycan Caddesi olarak değiştirdik. Gazi Mustafa Kemal ve Haydar Aliyev'in bizlere ışık olmasını temenni ediyorum" dedi.