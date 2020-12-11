Henüz 9 yaşındayken oğlumu kaçırdılar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önündeki evlat nöbeti 465'inci gününü geride bıraktı. Hakkari'den 4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kaçırılan oğlu Hamza için nöbete katılan anne Rukeyda Adıyaman Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuğunun terör örgütünün elinde kalmasını istemediğini belirtti. Adıyaman, "Çocuğum daha küçüktü. Ayakkabısını ben giydiriyordum, çantasını ben taşıyordum. Ben yandım, dayanamıyorum. İnsanlık bu mu? HDP çocuğumu götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den istiyorum." şeklinde konuştu.