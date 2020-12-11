Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İğrenç tacize ‘kod 29’ kılıfı

İğrenç tacize ‘kod 29’ kılıfı

’nde eski Başkan Yardımcısı U.G.Y.’nin cinsel saldırısına uğrayan Z.A., eşiyle birlikte “yüz kızartıcı suçtan” (kod 29) kovuldu. Skandal yargıya taşınınca, kod 29’un sehven verildiği açıklandı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 ABONE OL
İğrenç tacize ‘kod 29’ kılıfı

CHP'li belediyelerde yaşanan taciz skandalları bitmek bilmezken, bir taciz haberi de Şişli Belediyesi'nden geldi. Son taciz skandalı belediye iştiraki Kentyol A.Ş.'de çalışan Z.A.'nın yargıya başvurmasıyla ortaya çıktı. Buna göre 2018'e kadar belediyede çalışan Z.A., aynı zamanda kocasının da akrabası olan Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Saldırıya karşı durup yargıya başvurduğı için de aynı belediyede çalışan eşi B.A. ile birlikte tek taraflı iş akdi feshedildi.

İşsiz kalan karı koca iş ararken, mağdur kadın, başvurduğu heryerden eli boş döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu'na evrak dökümü almak için başvurduğunda ise iş akdinin 29 numaralı kodla tanımlanan "yüz kızartıcı suç" gerekçesiyle feshedildiğini öğrendi.

İşte flaş detaylar;

ARKADAŞINA GÖNDER
İğrenç tacize ‘kod 29’ kılıfı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA