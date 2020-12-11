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’da terör örgütlerine çifte baskın! Sekiz ilçede eş zamanlı yakalandılar!

Polisi; terör örgütleri ile El-Şam’a sekiz ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Ülkemizi hedef alacak terör saldırıları düzenleyebilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 11.12.2020 07:44 ABONE OL
İstanbul’da terör örgütlerine çifte baskın! Sekiz ilçede eş zamanlı yakalandılar!

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) operasyon düzenledi. Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli ve Kağıthane İlçeleri'nde 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ülkemizi hedef alacak terör saldırıları düzenleyebilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, iki kuru sıkı tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

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İstanbul’da terör örgütlerine çifte baskın! Sekiz ilçede eş zamanlı yakalandılar!
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