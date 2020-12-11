İşte PKK ve MLKP’nin terör kardeşliği bir kez daha ortaya çıktı

9 Kasım'da Ali boğazında Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist'in MLKP üyesi ( Muharrem) kod adlı Ferdi Tosun olduğu ortaya çıktı.

Bu detay, iki örgütün yurt içindeki "terör kardeşliğini" de bir kez daha gözler önüne serdi.

'TERÖR KARDEŞLİĞİ' YURT İÇİNDE DE SÜRDÜ



Suriye'de YPG/PKK saflarında yer alarak, hain örgütle "terör kardeşliği" yapan Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadındaki teröristlerin, "Terör kardeşliğini" yurt içinde de sürdürdüğü belirlendi.

6 YIL ÖNCE ÖRGÜTE KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ



Tunceli'de güvenlik güçlerinin 9 kasımda düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadındaki Ferdi Tosun olduğu belirlendi. Teröristtin 6 yıl önce Tokat'ta örgüte katıldığı tespit edildi.