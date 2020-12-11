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İşte ve ’nin terör kardeşliği bir kez daha ortaya çıktı

Ali boğazında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri daha PKKve MLK ‘nin terör kardeşliğini bir kez daha ortaya koydu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 23:31 ABONE OL
İşte PKK ve MLKP’nin terör kardeşliği bir kez daha ortaya çıktı

9 Kasım'da Ali boğazında Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist'in MLKP üyesi ( Muharrem) kod adlı Ferdi Tosun olduğu ortaya çıktı.
Bu detay, iki örgütün yurt içindeki "terör kardeşliğini" de bir kez daha gözler önüne serdi.

'TERÖR KARDEŞLİĞİ' YURT İÇİNDE DE SÜRDÜ


Suriye'de YPG/PKK saflarında yer alarak, hain örgütle "terör kardeşliği" yapan Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadındaki teröristlerin, "Terör kardeşliğini" yurt içinde de sürdürdüğü belirlendi.

6 YIL ÖNCE ÖRGÜTE KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ


Tunceli'de güvenlik güçlerinin 9 kasımda düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadındaki Ferdi Tosun olduğu belirlendi. Teröristtin 6 yıl önce Tokat'ta örgüte katıldığı tespit edildi.

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İşte PKK ve MLKP’nin terör kardeşliği bir kez daha ortaya çıktı
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