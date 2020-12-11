Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, açıklama geldi mi?

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanlığı'nın da tavsiyelerinin ele alındığı toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yılbaşı öncesi yeni koronavirüs önlemlerinin alınması beklenirken gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Hal böyle olunca Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta araştırmaları da başladı. Peki; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, açıklama geldi mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilirken bu hafta ki toplantı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Son toplantıda alınan kararlar ise şu şekilde;
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları duyurmuştu;
Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.
Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.