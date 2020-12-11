Kısıtlama öncesinde trafikteki denetimler arttırıldı

İstanbul'da haftasonu kısıtlamaları öncesinde trafikteki toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı. İlçelerde koronavirüs kapsamı içerisinde gece ve gündüz denetimleri sürdü. Maske sosyal mesafe ve sigara yasağı için yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.



İstanbul'da virüs vakalarının artması üzerine denetimler arttırıldı. Koronavirüs denetimleri kapsamında Beşiktaş'ta haftasonu kısıtlama öncesi toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durdurulduktan sonra yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.



Ekipler otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.