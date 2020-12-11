Kocaeli Adliyesi'nde şaka gibi olay: Sahte avukat tutuklandı

Cezaevinde oğlu bulunan bir kişiye, kendini avukat olarak tanıtan ve Covid-19 salgını nedeniyle oğlunun izinli çıkarabileceğini söyleyen ve bir duruşmaya kendisini bakanlık avukatı olarak tanıtıp giren S.B yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli Adliyesinde meydana gelen olayda, cezaevinde oğlu bulunan ve bu nedenle Kocaeli Adliyesinde olan bir kişinin yanına, elinde avukat cübbesi ile gelen ve kendini avukat olarak tanıtan kişi, bu vatandaşa oğlunu Covid-19 salgını nedeniyle izinli olarak çıkartabileceği vaadinde bulundu. Daha sonra aynı kişi Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden bir duruşmaya, kendisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avukatı olarak tanıtarak girmeye çalıştı. Şahıstan şüphelenilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Gözaltına alınan kişinin yapılan kontrollerde isminin S.B olduğu ve avukat olmadığı, aynı zamanda benzer suçlardan daha öncede 5 ayrı sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.B sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine kondu.





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