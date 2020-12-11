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'ta operasyonu! 5 zanlı tutuklandı

'ta tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:16 ABONE OL
Muş'ta uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerce 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlının gözaltına alındığı, bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında yapılan adli aramalarda kurusıkı, 13 fişek, şarjör, 0,54 sentetik kannobioid (bonzai), 0,49 gram metamfetamin, 8,59 gram eroin, 8 suboxone hap, 8 ecstasy hap, 14,94 gram esrar maddeleri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatılmıştır.

Emniyetteki işlemlerin ardından 10 Aralık'ta mahkemeye çıkarılan kişiler tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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Muş'ta uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı tutuklandı
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