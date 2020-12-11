Özhaseki: İnsan aldığı nefesin kıymetini KOVID olunca anlıyor

Kayseri'de mutfaklarında yetiştirdikleri mandalinaları kendisine ikram etmek isteyen Ekrem ve Zeynep Deveci çiftinin evine misafir olan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, koranavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"İNSAN ALDIĞI NEFESİN KIYMETİNİ KOVİD OLUNCA ANLIYOR"

Eşi ile birlikte koronavirüse yakalanan ve hafta hastanede yatan Mehmet Özhaseki, alınan nefesin kıymetinin koronavirüse yakalanınca anlaşıldığını söyledi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüklerini belirten Özhaseki; "Hastanede kaldığım süreç içinde, yüzlerce Covid-19 hastası vardı. Allah hepsine şifa versin. Doktorların gece ve gündüz demeden nasıl hizmet ettiklerini gördüm. Önce bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, sonra boğaz yanması ağrı ve öksürük başlıyor telaş ediyorsunuz. Kendine has semptomları var virüsün. Çok şükür ben ağır şekilde atlatanlardan değilim. Bunu çok ağır atlatanlar da var. Kayseri'de yoğun bakımda olanlar var. Entübe olanların vaziyeti görülecek gibi değil." diye konuştu.

"MASKESİZ HİÇ ÇIKMADIM"

Hastanede koronavirüs tedavisi görenleri de gördüğünü belirtene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "Oradakilerin birçoğu dışarıda normal hayatını sürdüren sağlıklı çok sağlam insanlardı. Bu hastalığın nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor. Kimisi de o hastanelerde entübe vaziyette bekliyor. Saatlerce yatak içinde ağzınızda oksijen maskesi nefes almaya çalışıyorsunuz. Dışarıda nefes alıp vermenin farkında değiliz ya hastanede hastalar, bir nefes alıyor elhamdülillah bir nefes veriyor elhamdülillah diyor. Bu işin şakası yok. Maskesiz hiçbir yere çıkmadım ama aile içinde bir yemekte bulaştı. Böyle bir süreci de yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin. O doktorlarımızdan Allah razı olsun. Hastalara gözleri gibi bakıyorlar." dedi.