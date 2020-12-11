Rasulayn şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit düştü. 8 jandarma personeli yaralandı.

Şehadet haberleri ile ailelerini yasa boğan askerin naaşları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nden alınarak tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları ve aileleri katıldı.



Jandarma Yüzbaşı Yasin Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt

Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'ya Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar ise Ankara'ya uğurlandı.



Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar

Bekâr olan Şehit Yüzbaşı'nın 2 kardeşi olduğu, erkek kardeşinin de kendisi gibi yüzbaşı, kız kardeşinin ise öğrenci olduğu kaydedildi. Uzman Çavuş Oğuzhan Anar bekâr olduğu öğrenildi.