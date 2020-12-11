Resulayn’da hain saldırı: 2 askerımız şehit 8 askerimız yaralı

Suriye'nin Resulayn ilçesinde Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol noktasında, dün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit düştüğü, 8 askerin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'un Antalya'da yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehidin evine ve sokaktaki apartmanlara Türk bayrakları asıldı. Şehidin bir kardeşinin de Suriye'de görevli yüzbaşı olduğu öğrenildi.