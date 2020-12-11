Senin değerin 1 kuruş bile etmez

Şehitlere it diyen CHP'li eski milletvekili Ömer Süha Aldan'a açtığı 1 kuruşluk manevi tazminat davasını kazanan 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, Aldan için "1 kuruş bile etmez" dedi. Dedesi binbaşı Tevfik'in İstiklal gazisi, oğlunun ise 15 Temmuz şehidi olduğunu söyleyen baba, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş biri nasıl böyle şeyler söyler" diye sordu. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan anne Nermin Ercan ise "Hakaret olarak kullandığı 'it' sadık bir hayvan değil mi? Bizler vatanımıza sadığız. Kendileri kime, nereye sadık, belli" dedi. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Şehitler Köprüsü'nde sabaha karşı saat 03.25'e kadar yaralıları hastaneye motosikleti ile taşıyan Ercan motosikletini tankların üstüne sürerken şehit edilmişti.