Şırnaklı kadınlar tek ses tek yürek

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer de yüksek sesli müzik ve zılgıtlarla eylemi protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Terör örgütünün çocuğunu 14 yaşında hayatının baharında koparıp aldığını söylen Arslan, "Çocuklarımızı istiyoruz. Eylemimiz her hafta sürecek. Oğlumdan sonra ne uyku uyuyabiliyorum ne yemek boğazımdan geçiyor. Artık yeter çocuklarımızı bize versinler, anaların gözyaşları dinsin. Anaların gözleri çocuklarının yolunu gözlemesin artık" diye konuştu.Emine Üstek de oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı elverdikçe evladını HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını bildirdi. Üstek, "Sağ olduğum müddetçe buraya gelmeye devam edeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum, evladım neredeyse bana getirsinler. Allah onlardan razı olmasın. Milletin çocuklarını dağa götürüyorlar, Allah onların yardımcısı olmasın" ifadesini kullandı.Çocukların dağa kaçırılmasının HDP'nin eliyle gerçekleştiğini ifade eden Hamdiye Arslan, HDP'li siyasetçilerin çocukları yurt dışında okuduğunu, kendi çocuklarının dağa kaçırıldığını belirtti. Türk ve Kürtlerin kardeş olduğunu, aynı bayrak altında yaşadığını aktaran Arslan, "HDP bu kirli siyasetten vazgeçsin, garibanların çocuklarını artık dağa kaçırmayı bıraksın." diye konuştu.