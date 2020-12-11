Şişlide gece gündüz denetimler sıklaştırıldı

İstanbul'da Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İstanbulun en hareketli ilçelerinden olan Şişli'de gece gündüz denetimler arttırıldı. Yapılan maske, mesafe ve sigara yasağı denetimlerinde kurallara uymayan mekanlar ile sahıslara para cezası kesildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantılarda sosyal mesafe ve hijyen denitimleri gerçekleştirildi.



Koronavirüs covid-19 denetimleri kapsamında Şişli İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz denetimlerini arttırdı. Şişli İlçesi genelinde Şişli Devriye Ekipler Amirliğince Zabıta ekipleri ve diğer Kurum çalışanları ile birlikte 6 aralık tarihinde yapılan denetimler sonucunda Kafe/Restaurant/Lokanta, Market , Kuaför , Kıraathane, İnternet Cafe, Otel, Ganyan Bayisi, Eczane, Sppr salonu, mağaza, Esnaf , Ganyan Bayi, Fırın , Poligon , Tekel , Çiçekçi , Kasap, Kırsatiye , Kuyumcu , Şarkuteri olmak üzere bine yakın İşyerleri denetlendi. 15 işletmeye uyarı , 2 işletmeye kural ihlalinden para cezası, bir işletmeye üç kural ihlalinden bir günlük kapatma, saat 01.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi 195/A da Sosyal Mesafe Kuralına Uymadıkları görülen 9 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 282 gereği 3 bin 180 er TL toplamda 28.620 TL idari para cezası uygulandı.



KEPENK KAPATIM EĞLENCE YAPILAN MEKANA CEZA KESİLDİ



Cumhuriyet Caddesi No:195 sayılı adreste 01.00 sıralarında faaliyet gösteren Majestik isimli kafenin açık olduğu şeklindeki ihbarla ilgili yapılan kontrolde iş yerinin kepenginin kapalı olduğu ancak içeriden müzik sesinin geldiği görülmesi uzerine, iş yerinde yapılan denetimde; İş yeri içerisinde 2 şahsa kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten idari işlem uygulanmış, İs yerinin saat 00.27 itibariyle açık olduğu ve müzik yayını yaptığı, İşyerinin Alkol sunum izninin olmamasına rağmen alkol sunumunda bulunduğu, İş yeri içerisinde 1 adet 100cc, 1 adet 35cc olan 2 adet whiskynin kaçak olduğu düşünülerek el konuldu. İş yeri çalışanlarından 7 şahsın SGK girişinin olmadığı, İş yeri içerisinde 9 şahsın Sosyal Mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. iş yeri yetkilisi A.K.H. isimli şahıs Feriköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



ŞİŞLİ HİLTON BOMONTİ OTEL 4.TÜRKIYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERINE MESAFE KONTROLÜ YAPILDI



Şişli'de faaliyet gösteren saat 15.00 18.30 saatleri arasında ortalama 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda covid denetim ekibi maske kullanımı , sosyal mesafe uyumu , hijyen ile alakalı tedbirlerimiz alınarak denetim yapılarak işle ilgili uyarılarda bulunuldu. Programda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken dağılımlar sorunsuz şekilde sağlandı.