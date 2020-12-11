Son dakika: Bahis örgütü lideri 3 bavul parayla yakalandı! Yasadışı bahis operasyonunda 31 gözaltı

Ankara'da yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan örgüt liderinin aracındaki 3 bavulda 5 milyon lira ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bin 258 futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütünü takibe aldı. 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Ankara merkezli İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda örgüt elebaşı S.B.K. ile örgüt üyeleri S.T. ve H.E., İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahisten kazanıldığı anlaşılan 3 bavul içerisine konulmuş 5 milyon lira ile İstanbul'da yakalandı. Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Örgütün yasadışı bahis paralarını üçüncü şahıslardan kiraladığı 29 kişiye ait 116 değişik bankaya ait hesaplarda topladığı ve başka şahısların üzerine şirketler kurdurarak para naklini bu şirketler tarafından kazanılmış gelirler gibi gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri S.B.K'nın İstanbul'da örgütün hücre evleri olarak kullanıldığı anlaşılan evleri kasa olarak kullandığı belirlendi. S.B.K'nın paranın bir kısmı ile değerli maden yatırımı yaptığı belirtilirken, örgütün üst düzey üyesi olduğu anlaşılan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.