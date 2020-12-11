Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda flaş mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalar yapıyor...

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her yönden zor ve ilginç bir yıl olarak kayda geçirecektir. Benzeri görülmemiş olayları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığını, 2021'ye nasıl başladığını sadece rakamlar ile anlayamayız.

83 milyonun tamamını kalpten, inancı, kültürü ile sevmeye ihtiyaç vardır. İster siyasetçi, ister çoban, ister iş adamı, ister çiftçi olsun, işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır.

Bir insan bu toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor. CHP yönetiminin canhıraş şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Savunma sanayisindeki tavırlarına bir dikkat edin. İHA ve SİHA'lara, tank projemize, helikopter, radar, optik, motor projemize saldırıyorlar. Doğu Akdeniz'deki, Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar.

Milletimizin asla şunu akıllarından çıkarmamalarını istiyoruz. Savunma sanayimize saldırılar masum değildir. Alçakça ve sinsice bir plan vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir.