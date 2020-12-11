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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'nin Türkiye kararı ile ilgili flaş açıklama: Aklıselim ülkeler oyunu boşa çıkardı

Son dakika haberine göre; Başkan Cuma namazını İstanbul'da kıldı. Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin yanına giderek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nde alınan Türkiye kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Aklıselim ülkeler olumlu tavrı ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:05 Son Güncelleme: 11.12.2020 14:15 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'nin Türkiye kararı ile ilgili flaş açıklama: Aklıselim ülkeler oyunu boşa çıkardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde İstanbul'a geldi. Erdoğan, Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye'ye yönelik kararına değindi, "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Türkiye için haklı olan bir süreç var." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyaretine ilişkin de kısa bir değerlendirmede bulundu.

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AB Liderler Zirvesi'ndeki Türkiye görüşmesi ile ilgili yanıt veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim olumlu tavırlarımız beklediklerini boşa çıkardı.

Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar bu sürece yönelik, yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok önemliydi. AB üyesi ülkeler içerisinde aklıselim ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardı.

Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye için haklı bir süreç var.

AB'nin Türkiye'ye vermesi gereken pek çok hak var. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere görüşmelerimizi yaparak bu süreci adil bir şekilde tamamlarız

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'nin Türkiye kararı ile ilgili flaş açıklama: Aklıselim ülkeler oyunu boşa çıkardı
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