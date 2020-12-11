Son dakika: Dışişleri'nden AB'ye sert tepki! Hukuka aykırı bu tutumu reddediyoruz

Son dakika Haberleri - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'la vizeler kalkıyor

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisi hakkında açıklama!

Son dakika: AB'ye net mesaj! Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: AB artık, Kıbrıs meselesine Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını engellemeye matuf bu tutumundan vazgeçmelidir.1-2 Ekim AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden bu yana ülkemizle diyalog ve temas yönünde çaba gösteren Dönem Başkanı dahil birçok AB ülkesi olsa da, bir-iki ülkenin dar siyasi hesapları nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde henüz pozitif gündem yaratılamamış ve AB hiç bir yararı olmayan kısıtlayıcı önlem alma arayışından çıkamamıştır.Özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, esasen AB'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz, ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz.