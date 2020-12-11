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Son dakika: ve davayı kazandı

teknik direktörü , kızı Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı'yı sosyal medyadan hedef alarak ağır hakaret, sinkaflı küfürler eden şahsa tazminat davası açtı. Mahkeme, şahsın tazminat ödenmesine hükmetti.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:17 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim ve Buse Terim davayı kazandı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı kendilerine gelen hakaretleri görmezden gelmedi. Terim ve Bahçekapılı ailesi bu sefer sosyal medya platformundan kendilerine sinkaflı küfürlerde bulunan şahısa dava açtılar.

60 BİN LİRA TAZMİNAT

Ünlü aile, sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine ağza alınmayacak sözlerde bulunan Caner T. hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Geçtiğimiz gün görülen duruşmada karar çıktı.

TAZMİNATI KAZANDILAR

Mahkeme, Terim ve Bahçekapılı ailesinin 60 bin liralık manevi tazminat talebini kısmen kabul ederek sinkaflı küfürlerin sahibi Caner T.'nin 15 bin lira ödemesine hükmetti.

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Son dakika: Fatih Terim ve Buse Terim davayı kazandı
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