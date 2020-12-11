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Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekmişti: Kent alarma geçti...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'daki corona virüs vaka sayısındaki artışına dikkat çekmişti. Antalya'da corona virüs vaka sayılarındaki korkutan artışın ardından şehirde corona virüs tedbirleri artırıldı. Kent adeta alarma geçti. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde sayıları artırırken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ise yatak sayısı arttırıldı. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:36 Son Güncelleme: 11.12.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekmişti: Kent alarma geçti...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da,corona virüs tedbirleri artırılıyor. Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.

O CADDEYE KİŞİ SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Kentte işlek caddelerde görevli polis, jandarma ve zabıta ekip sayısı artırıldı, sahillerde, park ve bahçelerde birtakım tedbirler alındı, bank ve oturma gruplarının üzerine şeritler çekildi. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde de kişi sınırlamasına gidildi.

Muratpaşa İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu caddeye girişleri 3 bin 500 kişiyle sınırlandırdı. Caddenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Burada nöbet tutan zabıta ekipleri ise maske takmayan veya sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sık sık uyarıyor.

SAYILAR ARTIRILIYOR

Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.

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Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekmişti: Kent alarma geçti...
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