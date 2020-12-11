SON DAKİKA | Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Son dakika haberler… Hafta içi belirli saat dilimlerinde hafta sonu ise tüm gün olacak şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken resmi açıklamalar bu noktada önem kazanıyor. Son zamanlarda koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan kısıtlamanın detayları araştırılırken öte yandan 14 günlük kısıtlama gelecek mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki; 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte son dakika gelişmeler…
Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler giderek önem kazanıyor. Bu bağlamda; 14 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ise gündemdeki yerini koruyor. İşte konuya dair tüm detaylar!
14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu "Köprüden önceki son çıkış" cümlesiyle tanımladı.
14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:
"Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.
Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, "Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum."
ALINAN SON KISITLAMA KARARLARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.