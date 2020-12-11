Son dakika: Rize'den çok acı haber geldi! Aynı aileden tam 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti





Babası Ali Genç'i de defneden Mustafa Genç, "Önce İstanbul'da halamın eşine koronavirüs tespiti yapıldı sonra aileye bulaştı. Halam ve küçük çocuğu iyileşti, maalesef 1 ay önce Burak'ı kaybettik. Cenazede sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Aradan geçti 5 gün, babası vefat etti. Ben o zaman karantinadaydım; kardeşim Bünyamin, İstanbul'a döndü testi pozitif çıktı. O cenazedeki akrabalardan 12 kişi pozitif çıktı. Daha sonra İbrahim Genç vefat etti, babamla aynı yerde tedavi görüyorlardı, 1 hafta sonra da babamı kaybettim. Bu hastalığın acı tarafı yakınlarımız hastalandıklarında hiçbir şey yapamıyoruz, yanlarında olamıyoruz, hizmet edemiyoruz. 2 halam şu anda yoğun bakımda yatıyor. Biz cenazemizi 10 kişi ile defnettik, akşam da yasımızı 4 kişi tutuyoruz. Herkes dikkat etsin, sosyal mesafeye uysun. Bu işin şakası yok. Bize de şaka gibi geliyordu ama başımıza gelince ne olduğunu anladık" dedi.