SON DAKİKA: Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu intihar etti! Evinde korkunç halde bulundu

Doktorluk mesleği yanında İşletmecilik yapan Tuğrul Abacıoğlu, 65 yaşındaydı. Operatör Doktor Tuğrul Abacıoğlu'nun kendi adıyla bir de Sağlık merkezi vardı. İddiaya göre bugün öğle saatlerinde Abacıoğlu Göktürkteki evinde ölü bulundu. Mutfak bıçağıyla sol bileğini düz şekilde kesen Abacıoğlu'nun cansız bedenini ulaşıldı.