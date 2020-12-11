Soylu ve Çavuşoğlu'ndan şehide son görev...

ÇAVUŞOĞLU VE SOYLU KATILDI

Şehidin naaşı daha sonra, askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak Akdeniz Üniversitesi Camii'nde tören alanındaki musalla taşına konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu, şehidin ailesine taziyelerini iletti. Güçlükle ayakta duran şehidin annesi ve kız kardeşini askeri personel teskin etti. Gözyaşlarına boğulan babaya ise sık sık kolonya verildi. İki bakan cuma namazını da aynı camide kıldı.