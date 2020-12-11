Soylu ve Çavuşoğlu'ndan şehide son görev...

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, önceki gün PKK/YPG'li teröristlerce yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, hava yolu ile Antalya'ya getirildi.
Şehit Yüzbaşı Kurt'un cenazesi, Antalya Havalimanı'ndan cenaze aracıyla baba evine konvoy eşliğinde getirildi. Burada anne Ömrüye, baba Rıza, kız kardeşi Gonca ve Topçu Yüzbaşı Ali Kurt, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin yanında gözyaşlarına boğuldu. Dua okunurken şehidin kardeşi Gonca ile anne ve babasına askerler destek verdi.
KARDEŞİ DE ASKER
Şehidin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt da evde helallik alımında ailesinin yanında yer aldı. Şehidin annesi Ömrüye helallik alınırken, "Kuzum görmek istiyorum seni annem" diyerek gözyaşı döktü. Kız kardeşi Gonca'nın, "Canım abim bizi bırakıp gitme" diyerek son bakışı görenleri ağlattı. Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne götürüldü.
ÇAVUŞOĞLU VE SOYLU KATILDI
Şehidin naaşı daha sonra, askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak Akdeniz Üniversitesi Camii'nde tören alanındaki musalla taşına konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu, şehidin ailesine taziyelerini iletti. Güçlükle ayakta duran şehidin annesi ve kız kardeşini askeri personel teskin etti. Gözyaşlarına boğulan babaya ise sık sık kolonya verildi. İki bakan cuma namazını da aynı camide kıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı.
Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çelenkleri dikkat çekti.
Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Osman Artan, kıldırdı. Helallik alınmasının ardından şehidin al bayrağa sarılı naaşını cenaze aracına Çavuşoğlu ve Soylu omuzlarında ya yana taşıdı. Şehidin cenazesi Uncalı Mezarlığı'ndaki askeri şehitlikte toprağa verildi.
Resulayn’da hain saldırı: 2 askerımız şehit 8 askerimız yaralı