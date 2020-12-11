Yozgat’ta terör operasyonu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Emniyet Terörle mücadele Şube müdürlüğü tarafından 09 Aralık günü düzenlenen operasyonda Suriye Haseke şehrinde PKK/KCK - YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen B.M.E.H. adlı bir kişi yakalandı.

Emniyetteki sorgusunun ardından 10 Aralık'ta mahkemeye çıkartılan B.M.E.H. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DEAŞ'E ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım'da il merkezi ve Sorgun ilçesinde düzenlediği DEAŞ Operasyonu ile 22 kişiyi gözaltına almıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlenmiş, tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.