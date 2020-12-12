Aklıselim sahibi AB üyeleri birkaç ülkenin oyununu boşa çıkardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında AB'nin Türkiye konulu toplantısında çıkan kararlarla ilgili "AB'nin yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi, Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi. Dışişleri Bakanlığı'mızın açıklamaları bunların yaptığı yanlışları ortaya koyması bakımından çok önemliydi. Sağolsunlar, AB üyeleri içindeki aklıselim sahibi ülkeler olumlu tavırlar ortaya koyarak birkaç ülkenin oyununu boşa çıkardı. Mart 2021'deki zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şey çıkmaz. Türkiye'ye bu süreç içinde hakkının teslim edilmesi gerekiyor. AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine kadar. Temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.