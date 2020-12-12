Çevre Bakanı Kurum, HDP'ye şehircilik dersi verdi:

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşan Bakan Kurum özetle şunları söyledi:

SİZİN ŞEHİRCİLİĞİNİZİ GÖRDÜK: HDP vekillerinin konuşmalarını hakikaten ibretle izledim. HDP vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında gördük, dünya mirası Sur'un sokaklarında gördük, Şırnak'ta, Mardin'de yakıp yıktığınız tarihi eserlerde, bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin harap hallerinde gördük. Ardınızda, gözü yaşlı onbinlerce insan, binlerce aile bıraktınız. Ardınızda, harabeler içerisinde şehirler bıraktınız.

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAYATLARINI ÇALDINIZ: Biz bugün sizin Doğu ve Güneydoğu'da bıraktığınız enkazı, gerçekleştirdiğiniz talanı gidermeye çalışırken, Doğu'yu ve Güneydoğu'yu karış karış ihya ve inşa ederken, bize talandan, katliamdan bahsedemezsiniz. Sizler; bu ülkede sadece çevre ve şehirciliği değil, eli kalem tutacak gençlerimizin istikballerini, annelerimizin hayallerini, kürt kardeşlerimizin hayatlarını çaldınız, talan ettiniz, katlettiniz.

İZMİR'DE PROJELER HAZIR: Depremden zarar gören İzmir'de de projelerimizi hazırladık, ilk ihalemizi dün itibariyle yaptık. Önümüzdeki yıl hem İzmir'de hem de Elazığ ve Malatya'da tüm konutlarımızı tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

1 MİLYONUNCU KONUTUMUZU TAMAMLIYORUZ: TOKİ'mizin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin konutta, 4 milyon vatandaşımız güven içerisinde oturuyor. Son 2 yıl içinde toplam 80 bin konutun teslimini yaptık. İnşallah; 1 milyonuncu konutumuzu da tamamlayarak, 2021 yılının başında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz.

İSTANBUL DÖNÜŞÜYOR: Şu anda İstanbul'da 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı da riskli yapı statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 310 bin 791 sağlıksız konutun yıkımını tamamladık. Bu alanlarda yeni güvenli ve sağlıklı yuvalarımız hızla yükseliyor. Sadece TOKİ Başkanlığımızla İstanbul'da 22 ilçede 41 kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda 85 bin konutu projelendirdik. Sadece son 8 ayda; İstanbul'da 10 bin konutun temellerini attık. Özellikle İstanbul'un dönüşümü için çok önemli olan, 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projemizi Esenler'de başlattık. İstanbul'un Avrupa yakasında başlattığımız bu büyük dönüşüm projesinin bir benzerini de Anadolu yakasında gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; Fikirtepe'de vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti sonlandıracak adımlar attık. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'ni tüm altyapılarıyla beraber yatırım değeri 5 milyar lira olan 15 bin konutun inşasına başlıyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN 17 MİLAR LİRA: 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Projesi, ülkemiz ve dünyamız için atılan en büyük, en kıymetli adımdır. Bugüne kadar, 58 bin kurum ve kuruluş binamızda sıfır atık sistemini kurduk. 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık.

17 milyar TL ekonomik kazanç, 345 milyon metreküp su tasarrufu sağladık. 2 milyar ton sera gazı salınımını engelledik. Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 190 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. İnşallah 2023 yılına kadar, bütün Türkiye'de Sıfır Atık Sisteminin kurulumunu tamamlayacağız.



Bize çevreciliği, şehirciliği öğretemezsiniz. Biz sizin çevreciliğinizi işte en son Kırklar Dağı'nda gördük. Türkülere konu olmuş o yemyeşil Kırklar Dağı'nda nasıl bir çevre talanı, nasıl bir doğa katliamı yaptığınızı gördük.