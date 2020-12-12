Bakan Varank'tan CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Kocaeli'nde bir firmanın kontrol ünitelerini tasarladığını, ürettiğini ve Mercedes'e sattığını söyledi.

Mustafa Varank; "Alman Parlamentosu'nda vekillerin çıkıp; 'Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor… Mercedes yerli ve milli değil… Bu nasıl Alman markası?' dediklerine hiç şahit oldunuz mu? Elbette hayır! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız…" dedi.





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"'TOGG'UN ŞU PARÇASI BURADAN ALINIYORMUŞ' DİYEREK CEHALETLERİNİ SERGİLİYORLAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini anlattı.

Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler. Ne yazık ki, bu gayret ve özveriyi hiçe sayıp, Türkiye'nin otomobili projesine kulp takmak için kendilerini komik duruma düşürenler var."

"'TOGG'un şu parçası buradan alınıyormuş, bu parçası şuradan alınıyormuş' diyerek cehaletlerini sergiliyorlar. Fikri mülkiyet hakkı nedir diye sorsanız, inanın bunlar daha onu bile bilmez."

"Aslında biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz, teröristlere kök söktüren SİHA'larımız için de 'motoru yerli değil' diye yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım; bu tavır çok sığ ve cahilce."

"KOCAELİ'NDE FİRMAMIZ KONTROL ÜNİTELERİNİ TASARLIYOR, ÜRETİYOR VE MERCEDES'E SATIYOR"

"Tam da burada, size çarpıcı bir örnek göstermek istiyorum. Bu bir elektronik kontrol ünitesi, Mercedes kamyonlarında kullanılıyor. Kocaeli'nde bir firmamız bu kontrol ünitelerini tasarlıyor, üretiyor ve Mercedes'e satıyor. Dünyada son dönemde üretilen Mercedes kamyonlarında bu Türk ürünü var. Bunun gibi onlarca, yüzlerce farklı Türk ürünü global otomotiv markaları tarafından kullanılıyor."

"ALMAN PARLAMENTOSU'NDA VEKİLLERİN ÇIKIP; 'MERCEDES YERLİ VE MİLLİ DEĞİL…' DEDİKLERİNE HİÇ ŞAHİT OLDUNUZ MU?"

"Peki siz başka ülkelerde buna benzer bir tartışma yaşandığını gördünüz mü? Mesela Alman Parlamentosu'nda vekillerin çıkıp; 'Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor… Mercedes yerli ve milli değil… Bu nasıl alman markası?' dediklerine hiç şahit oldunuz mu? Elbette hayır! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız…"

"Ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları dinlersiniz. Çünkü bunlar üretim cahili, 'Üretim! motor, motor!' diyerek, milletin meclisinde ülkemizi küçümsemeye kalkanlar yine bunlar."

"SADECE TEİ'DE SON 7 YILDA 10 FARKLI MİLLİ MOTOR GELİŞTİRİLDİ"

"Tabi bunlara en güzel cevabı; mühendislerimiz veriyor. Bakınız sadece TEİ'de son 7 yılda 10 farklı milli motor geliştirildi. Daha geçen hafta TEİ'nin ürettiği ilk milli helikopter motorunu TUSAŞ'a teslim ettik. Yalnızca deniz, hava, kara değil; uzay araçlarının da motorlarını geliştiriyoruz. Gururla söylüyorum:

"TÜBİTAK Uzay Enstitü'müzde uyduların manevra yapmasını sağlayan hall (hol) etkili itki motorunu geliştirdik. TÜRKSAT 6A Milli Haberleşme Uydusu'nda bu itki sistemini kullanacağız. Bunu başarabilen nadir ülkelerden biriyiz."