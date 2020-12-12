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Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı! "Türkiye’yi ötekileştirerek hiçbir yere varılamaz"

Başkan Erdoğan'dan üzerinden bir son dakika paylaşımı geldi. Erdoğan, "Türkiye’yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. " dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 22:03 Son Güncelleme: 12.12.2020 22:17 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı! Türkiye’yi ötekileştirerek hiçbir yere varılamaz

Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni sırasında Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların bir kısmının alıntılandığı sosyal medya paylaşımında

Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı: Türkiye’yi ötekileştirerek hiçbir yere varılamaz

"Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin demokratik standartlarını çok daha ileri götüreceğiz. Biz kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. " ifadeleri yer aldı.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı! "Türkiye’yi ötekileştirerek hiçbir yere varılamaz"
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