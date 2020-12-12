Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni sırasında Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların bir kısmının alıntılandığı sosyal medya paylaşımında

Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı: Türkiye’yi ötekileştirerek hiçbir yere varılamaz

"Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin demokratik standartlarını çok daha ileri götüreceğiz. Biz kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. " ifadeleri yer aldı.