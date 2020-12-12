Bitlis’te toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Bitlis Merkeze bağlı Döşkaya Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı bilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı.
Bölgeye düzenlenen "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08" operasyonunda toprağa gömülü vaziyette teneke kutu içerisine yerleştirilmiş 1 adet EYP (25 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, RF komutalı ateşleme anahtar sistemli) ele geçirildi. Ele geçirilen EYP Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.