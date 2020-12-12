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Camdan girdikleri arabada ne buldularsa çaldılar!

İstanbul Kağıthane, , Şişli ve ilçelerinde 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen biri kadın iki hırsız gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:43 ABONE OL
Camdan girdikleri arabada ne buldularsa çaldılar!

Zeytinburnu'nda gerçekleşen ilk olay 21 Ekim günü sabah saatlerinde yaşandı. Park halindeki aracı çalan hırsızlar, aynı gün bir saat sonra Güngören'de başka bir aracı daha çaldılar. Bundan bir hafta sonra Kağıthane'de bir aracı çalamaya çalışan hırsızlar aracın kapısını açmaya çalışırken çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı.

Bu olayı başaramayan hırsızlar iki alt sokakta başka bir aracın içine girip, şarjlı matkap, içerisinde rende, testere, çekiç, kerpeten, keser, alyan takımı, anahtar takımı, delici matkap uçları, tornavida takımları, falçatanın olduğu 7 bin lira değerindeki takım çantasını alıp kaçtı.
Artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Hırsızlık polisi kamera görüntülerinden tespit ettiği 2 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hırsızlardan 3 adet kaydı olan F.G. tutuklandı. 4 kaydı bulunan S.P. adli kontrolle serbest kaldı.

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Camdan girdikleri arabada ne buldularsa çaldılar!
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