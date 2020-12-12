Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çavuşoğlu'ndan İran Dışişleri Bakanı Zarif'e: O sözler kabul edilemez

'ndan İran Dışişleri Bakanı Zarif'e: O sözler kabul edilemez

Son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt , İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Başkan 'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 19:41 Son Güncelleme: 12.12.2020 20:02 ABONE OL
Çavuşoğlu'ndan İran Dışişleri Bakanı Zarif'e: O sözler kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy görüşme ile ilgili yaptığı bilgilendirmede,"Sayın Bakanımız Karabağ ile ilgili olduğunu düşündüğümüz bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin en zor dönemlerinde, İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunun unutulmasının da, yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika! AK Partiden Başkan Erdoğanı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki: Pusulalarını kaybetmişler...

ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu'ndan İran Dışişleri Bakanı Zarif'e: O sözler kabul edilemez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA