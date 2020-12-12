Çavuşoğlu'ndan İran Dışişleri Bakanı Zarif'e: O sözler kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy görüşme ile ilgili yaptığı bilgilendirmede,"Sayın Bakanımız Karabağ ile ilgili olduğunu düşündüğümüz bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin en zor dönemlerinde, İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunun unutulmasının da, yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtmiştir" ifadelerini kullandı.