CHP’deki bu rezillikler buzdağının görünen kısmı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden video konferansla hitap etti. İşte konuşmasının satırbaşları:

Söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine geleni tacizci, tecavüzcü, hırsız diye suçlayan ama kendi partilerindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi? Aslında hiç girmek istemediğim bir hususa CHP yönetiminin davranışları nedeniyle girmek istiyorum. Bu CHP'deki taciz, tecavüz ve yolsuzluk furyasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz. Bunların araştırılması, suçluların cezalandırılması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Çoğu gerçek olmayan bazı haberler üzerinden ortalığı karıştıran sözde kadın hakları savunucularının buradaki sessizliği de manidardır. Kılıçdaroğlu, partide ayyuka çıkan tecavüz, taciz, hırsızlık vakaları için tek kelime etmiyor. Kendisi de kadın olan il başkanının bunların üstünü örtmesi konusunda da en ufak söz edilmiyor. Bunların buzdağının görünen kısmı olduğu görülüyor. Derine inildikçe daha neler çıkacak. Nitekim her gün yeni bir ifşaatla karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine suçluları gizleme telaşında. Her tecavüzün, tacizin hesabını vereceksiniz.







CHP, BAŞKA ÜLKELER ADINA BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ YÜRÜTÜYOR

Bir insan toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor. CHP yönetiminin canhıraş şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Savunma sanayisindeki tavırlarına bir dikkat edin. İHA ve SİHA'lara, tank projemize saldırıyorlar. Doğu Akdeniz'deki, Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar. Milletimizin asla şunu akıllarından çıkarmamalarını istiyoruz. Savunma sanayimize saldırılar masum değildir. Alçakça ve sinsice bir plan vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir. Milletimiz bu defa CHP'nin ülkemizi yarım asır geri götürmesine izin vermeyecek. CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da uluslararası yatırımcılara saldırmak. İngiliz, Fransız yatırımcılara ses çıkarmayıp, Katarlı olunca ses çıkarması bunların ruhuna sinmiş faşizmin işaretidir. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır, açık olmaya devam edecektir. Bu kadar rahat yalan söyleyen bir kişi siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilimin konusu haline gelmiştir. Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın, hırsızlıkların, gizli ihanet pazarlıklarının hesabını vereceksiniz. Bu ihanetlerin hesabını vereceksiniz.

2023 seçimlerine partimizi hazırlayacak yeni teşkilat yapısı Türkiye'nin de umutlarını taşıyacak, AK Parti'nin milletin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkaracaktır. İl başkanlarımıza, vekillerimize, belediye başkanlarımıza çok büyük görevler düşüyor. 83 milyonun tamamını kalpten, inancı, kültürü ile sevmeye ihtiyaç var. Herkesin işini en iyi şekilde yaptığı bir toplumsal ahlaka ihtiyaç var.

ABD'yle de AB'yle de asla görmezden gelemeyecekleri kaybetmeyi kesinlikle istemeyecekleri çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız.

