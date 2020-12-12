CHP’li Başkan Vahap Seçer seviyeyi iyice düşürdü

Mersin'de, çöp yalanı oraya çıkan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu sefer de AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a 'Montaj video' hazırlatarak, saldırıya geçi. Başkan Gültak, olayı seviyesizlik, saygısızlık ve sululuk olarak değerlendirdi.

Ak Partili Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz'in mahallelerinde çöp dağları olduğunu iddia eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye ait kamyonların Güneş Mahallesinde bir araziye kaçak moloz döktüğü görüntülerin yer aldığı videoyla yanıt vermişti. Gültak; "Vahap Seçer, Büyükşehir ve MESKİ'ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesindeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacak" diye sormuştu.

Daha önceki meclis toplantısında, metronun Mersin için gerekli olup olmadığı ile ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığı noktasında eleştirilerini dile getiren Gültak'a yönelik Vahap Seçer, "Metroya karşı olmak vizyonsuzluktur" diyerek, yanıt vermişti.

Başkan Gültak, kendisinin metroya karşı olmadığını, sadece Mersin için gerekli olup olmadığını ve Mersin'deki dinamiklerin proje aşamasında yer alıp almadığını, bunun yanında gerekli etüt çalışmalarının yapılıp yapılmadığını, yolcu taşınırlığı noktasında rakamların ne olduğunu, kısacası genel bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyerek, "Yoksa metroya karşı çıkmak aptallıktır. Metro dünyanın en hızlı ve en kapsamlı ulaşım aracıdır" demişti.

CIMBIZLANARAK MONTAJLANMIŞ

Sosyal medyada, Gültak'ın önceki meclis toplantısında söylediği ve dünkü basın toplantısında söylediği cümleler içinden kelimeler cımbızlanarak montajlanan ve 'Vahap Seçer' kullanıcı adlarıyla paylaşılan videoda Gültak'a seviyesiz bir saldırı oldu.

SEVİYESİZCE SAYGISIZLIK VE SULULUK

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Gültak, yapılanı seviyesiz, saygısız ve konuyu sulandırmak olarak değerlendirdi.

Gültak, "Şehrimize metronun yapılıp yapılmamasıyla ilgili sözlerim ve duruşum nettir, metro çağdaş bir ulaşım aracıdır, biz metroya karşı değiliz, sadece Mersin için gerekli olup olmadığını tartışıyoruz. Seviyesizce ve saygısızca, sözlerimin önünü ve arkasını keserek montajlamak, ortaya oldukça ilgisiz bir video çıkarmak, metro gibi Mersin'in geleceğini ilgilendiren ciddi bir konuyu sulandırmaktan öteye gidemez. Sosyal medyada paylaşılan ve hangi elden çıktığı az çok belli olan, konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bu seviyesiz videoyu hazırlayan ekibi ciddiyete davet ediyor, Sayın Seçer'den de metro projesiyle ilgili raporları, verileri ve varsa etüt çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

CHP’li Başkan Vahap Seçer'den, AK Partili belediyeye komplo