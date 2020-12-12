‘Diyarbakır Anneleri’ne Bodrum’dan destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Diyarbakır Anneleri'ne Bodrum mandalinası göndereren Ak Parti Bodrum teşkilatına teşekkürlerini iletti.Milletvekili Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bodrum teşkilatımızın Diyarbakır'da çocuklarını hain terör örgütünün elinden kurtarmak için başlattıkları nöbeti onurlu biçimde sürdüren 'Diyarbakır Annelerine' destek için topladıkları Bodrum mandalinaları kendilerine ulaştı.Osman Gökmen Başkanımız nezdinde teşkilatımızın tüm mensuplarına bu anlamlı destek için teşekkür ediyorum.Diyarbakır Annelerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dağdaki tüm teröristler temizleninceye kadar da mücadelemizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha yinelemek istiyorum."