Esenler’deki tacizci adliyeye sevk edildi

Esenler'de bir markette 11 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz eden A.Ö., emniyette yapılan işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Esenler'de bir markette kız çocucğunun taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatılmıştı. Bunun üzerine harekete geçem emniyet ekipleri, görüntülerden kimliği belirlenen 47 yaşındaki A.Ö.'yü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Önceki gün yakalanarak Esenler Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.