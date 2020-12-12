MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 805 ismin imzaladığı ortak bildiri ve HDP'ye sert tepki gösterdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özetle şunları kaydetti:"10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle, yine bildik aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci ve kimliksiz akademisyenlerden mürekkep 805 çürük şahıs, sipariş bir zillet bildirisine ortaklaşa imza atmışlardır. İhanet masasının başında mama kuyruğuna girmişlerdir. Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis'tedir. Türkiye terörün belini hamdolsun kırmıştır. Ancak bu defa da TBMM'de grubu bulunan terörizmin vekil suretleri, sabırları zorlayan, tahammülleri test eden konuşmalarla yegane mihrak haline gelmişlerdir. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır."